市面漸回復正常，甚至見到有些內地城市，街道上連戴口罩都不普遍了，感覺全國而言，上海、北京和個別疫情數字較高的地區以外，都傾向寬鬆管理了。

也開始相約幾個月不見的友好，打聽下各方最新展望。上海確是走了不少外國人，企業管理層是較早走的。然後有在此經營公司或店舖的小商戶主。外國人中，現時最大難題的是，沒打算離開上海的話，有些老外會面臨簽證到期難以續簽的問題。

就是在上海這種以前國際化流動的大城市，過往外國人進出較方便，好多人根本不用申請長期簽證，旅遊簽證到期時，只需出入一下國境就可。現在當然不可能了，出了中國，分分鐘回不來。於是聽聞有些老外自由職業者（譬如樂手，近幾個月都沒工作），盡管在中國成了家，都被迫離開了，也不知有沒有機會回來。

年輕人不少是往南方跑，可能形成了這個年代的另一次南闖潮。和飲食界聊，流失最多是低技術服務員或基本廚房勞動力，走一成已算是較少流失的。好多早年出來的，人回了家鄉，發覺小鎮的基本發展也OK，生活條件不比大城市差，於是就不再出來。還是想着出來的，主要是山村裏的年輕人。

和年輕人聊，不少都有聽聞大灣區，對他們而言，不至於是新時代的南下淘金地區，但起碼是一有疫情就管控得特別嚴的大都市之外的選擇。

對大灣區的城市選擇又有甚麼看法？深圳、珠海較適合技術人員，或投身科技創業。廣州舒服也仍多機會但生活成本較高，據聞大家較睇好旁邊的佛山。若只是打份工，或開間小舖的話，其他副綫城市像中山、江門、惠州成本壓力更低。當然，中小城市的薪水卻是無法上起來，得平衡利弊。