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薑黃要這樣吃

副刊版 2022/08/02

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薑黃好處雖多，而且很多人已有所聞，但我發現不少朋友服食薑黃時，都犯了以下錯誤：

錯誤一：在超市買烹調用的薑黃粉服用。

真相：其實那些薑黃粉含薑黃素的成分非常少，平均只含百分之三，根本不足。想得到薑黃的好處，必須靠優質的補充品（Supplement），薑黃雖好，但有頗低的生物可利用率（Limited Systemic Bioavailability），因薑黃素有以下特性：很難被身體吸收（Poorly Absorbed）、快速被代謝（Rapidly Metabolized）和很快被排出體外（Rapidly Excreted），故一定要選擇優質的補充品。昨日提及那些證實薑黃素對腦部有益的研究，主要是用補充品作研究單位的。但暫時我未發現在香港售賣的薑黃補充丸／劑是優質的，要從外國訂購。

錯誤二：把薑黃補充丸開水吞服。

真相：薑黃素不是水溶性（Poorly Water-soluble），而是脂溶性（Fat-soluble）的，故吞服薑黃補充丸／劑，必須用奶類食品如植物奶才能被吸收。

非常重要的一點是，挑選薑黃補充品，必須選含有胡椒鹼（Piperine），因黑胡椒的萃取物能促進人體吸收薑黃素，並把它送進血液。薑黃就像世間所有好東西一樣，愈美好愈難留，故得靠胡椒鹼幫手。

又，薑黃雖好，但也要看體質，薑黃素偏溫熱，陰虛火旺人士不宜。服食抗凝血藥人士也不宜，因薑黃素亦有抗凝血作用，雙重抗凝血的話，要慎防流血不止。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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