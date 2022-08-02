人工智能產業 3大發展方向

人工智能（AI）技術日益進步，全球工商企業爭相應用AI在其先進產品，以及優化其商業模型。為促進人工智能產業發展，世界各國皆制定頂層政策，例如《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》指出，國家「要瞄準人工智能等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性重大科技項目，推動數字經濟發展。」

在現實生活中，人工智能系統無處不在，例如在商場提供諮詢服務的對話機器人（Chatbot）、網購系統中的產品推薦服務等。從工程角度看，維護產品的可靠性和穩定性，是科技應用及產品開發的關鍵元素，目標是確保產品的實用性（包括耐用、安全、可信），這些元素對人工智能產品開發亦同樣關鍵，工商業界絕對不容掉以輕心。

AI工程化 企業生產力轉化關鍵

有見及此，科技管理學者認為，在人工智能產業生態鏈中，企業除了要追求技術創新之外，也必須重視工程實踐，確保產品可信安全。實際上，科技創新與工程實踐是相輔相成的，歷來行之有效，算法和算力突破後，會帶動工具體系的發展，工具的成熟又進一步支撑技術的落地應用。美國科技研究公司Gartner連續兩年把人工智能工程化，列為年度戰略技術趨勢之一，例如阿里雲公司亦把人工智能工程化視作將AI變為企業生產力的關鍵。

最近，中國信息通信研究院發布《2022年人工智能白皮書》，指出未來人工智能產業將朝着3個方向發展：

更重視開發過程 確保產品安全

1、產品工程化：企業持續研發新技術的同時，將更加注重產品開發過程，以規範的工程手段，確保產品安全可信；再者，安全可信技術的需求愈來愈普及化，未來人工智能市場將出現更多從事維護數據私隱及強化技術應用穩定性、公平性等的先進科技公司。

2、數據主導人工智能應用：在產業智能化的進程中，傳統行業的參與程度將愈來愈深入，產業發展重心已經開始從「AI＋」轉移至「＋AI」。隨着傳統行業數碼化進程的提升，海量的數據及豐富的應用場景因而產生，為人工智能在工商業應用上打開新的空間；大數據更會提升至主導地位，引領產品和應用的設計。

3、人工智能治理愈發重要：治理對人工智能市場發展將會非常關鍵，它不僅對日常應用舉足輕重，也將會是國際間競爭與合作的重要議題。對於跨國企業而言，面對世界各國及地區不同的文化背景和發展程度，如何有效地開展人工智能治理實踐，是很大的挑戰，各地政府、行業組織、企業等，已在這方面認真探索，將安全可信的理念融入到人工智能的「系統開發生命周期」（System Development Life Cycle，SDLC）中，未來也將湧現出更多的實踐範式。

實踐人工智能治理 市場發展關鍵

人工智能是香港創新科技的4大發展領域之一，政府預撥了100億港元在科學園成立「創新香港研發平台」（InnoHK），「人工智能及機械人」科技研發是計劃第一期的焦點之一，就此政府開設了AIR@InnoHK平台，當中包括多所推動國際科研深度合作的實驗室，例如香港中文大學與美國麻省理工學院合作的「博智感知交互研究中心」。

除了研發之外，科技轉移、創新應用等中下游工作，亦是這些實驗室的重要任務，因此上述的「工程、治理」等範疇，將會是AIR@InnoHK發展的「關鍵成功因素」（Critical Success Factors，SCF），各負責單位必須多投入資源，認真關注。

▲ 人工智能技術日益進步，全球工商企業爭相應用AI在其先進產品，以及優化其商業模型。（新華社資料圖片）