米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝

小米宣布推出一款智能眼鏡形態的相機，以頭戴形式結合潛望雙攝系統，可讓用戶解放雙手，以第一視角進行實時拍攝。事實上，不少外國科企都開發智能眼鏡，如Google Glass等。

米家眼鏡相機重量僅100克，

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