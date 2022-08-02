米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝 行政人員版 2022/08/02 分享： 分享： 小米宣布推出一款智能眼鏡形態的相機，以頭戴形式結合潛望雙攝系統，可讓用戶解放雙手，以第一視角進行實時拍攝。事實上，不少外國科企都開發智能眼鏡，如Google Glass等。 米家眼鏡相機重量僅100克， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟夥建築保育團體 重現英國中世紀遺址 今日 微軟夥建築保育團體 重現英國中世紀遺址 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 2022/08/01 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 2022/08/01 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 Google前CEO：AI缺規範或現危害 2022/07/29 Google前CEO：AI缺規範或現危害 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 2022/07/29 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 小米 產品 鏡頭 相機 智能眼鏡 人民幣