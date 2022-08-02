  • 30°C
香港時間 : 2022802日 (二) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微軟夥建築保育團體 重現英國中世紀遺址

行政人員版 2022/08/02

分享：

分享：

過去有不少用戶曾在沙盒遊戲Minecraft中，建造並重現真實世界的歷史古迹。微軟（Microsoft）日前宣布，Xbox將與歐洲著名歷史建築保育團體National Trust（英國國民信託）合作，

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝
今日
米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝
《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老
2022/08/01
《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老
環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資
2022/08/01
環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資
Google前CEO：AI缺規範或現危害
2022/07/29
Google前CEO：AI缺規範或現危害
曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據
2022/07/29
曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據
科技行業 科技硬件 科技軟件 英國 歷史文化 Microsoft 歷史學

上一篇文章

米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？