微軟夥建築保育團體 重現英國中世紀遺址 行政人員版 2022/08/02 分享： 分享： 過去有不少用戶曾在沙盒遊戲Minecraft中，建造並重現真實世界的歷史古迹。微軟（Microsoft）日前宣布，Xbox將與歐洲著名歷史建築保育團體National Trust（英國國民信託）合作， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝 今日 米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 2022/08/01 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 2022/08/01 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 Google前CEO：AI缺規範或現危害 2022/07/29 Google前CEO：AI缺規範或現危害 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 2022/07/29 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 科技行業 科技硬件 科技軟件 英國 歷史文化 Microsoft 歷史學