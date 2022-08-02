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惠康7-Eleven買現金券享回贈 萬寧買$288減$28

行政人員版 04:00 2022/08/02

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新一輪電子消費券即將發放，黛安收到風，惠康、萬寧及7-Eleven都推出多項優惠回饋顧客！例如8月5日至9月1日，喺惠康買現金券滿$1,000即送$50，買$2,000更送$120；買現金券仲會額外獲贈價值$120品牌優惠券，每人限購$1萬現金券。

8月8日至31日，喺萬寧買禮券滿$1,000亦會送$50，買$2,000則送$100，買$3,000更送$200；每人每日限購$3,000禮券。另外，由8月7日至9月30日喺萬寧用八達通／AlipayHK／Wechat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288會即時扣減$28，如滿$388則扣減$50，滿$688更可扣減$100.

喺7-Eleven購買現金券亦可享額外回贈，8月7日至9月30日，如買$300（一套10張$30現金券）即送$30及1,000 yuu積分。8月7日至11日喺7-Eleven用八達通領取消費券，仲可獲2張$3優惠券，$3優惠券有效期至8月18日，購物滿$30就可用得。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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