商湯科技尚海龍：香港成就創科企業發展快車道

香港回歸祖國25年，金融服務業蓬勃發展，帶動香港整體經濟穩健增長。在中央的支持下，香港的國際金融中心地位得以持續增強。為把握粵港澳大灣區創新科技（「創科」）產業蓬勃發展所帶來的機遇，香港資本市場近年來通過制度創新，進一步助力內地及香港創科產業發展。香港資本市場優勢突出，其深度和流動性滿足了創科企業的融資需求，吸引了眾多世界頂尖的科技企業在港創業或來港上市。



其中，商湯科技是一家出生於香港，成長於內地，面向全球的創科企業。在人工智能（AI）領域，商湯科技的前沿研究獲得市場認可，在人工智能的賽道上跑在了前面，既是香港與內地在創科交流的成功案例，也是粵港澳大灣區科技創新生態建設的先頭部隊。在香港回歸祖國25周年之際，商湯科技香港公司、澳門公司總經理尚海龍接受了南方都市報、N視頻專訪，暢談對香港和大灣區在創科領域相關優勢的看法與解讀。

▲ 商湯科技香港公司、澳門公司總經理尚海龍

強化「香港研」 「灣區造」 「全球銷」



南都、N視頻：香港與內地的創科交流日益密切，香港金融市場發揮了「超級聯繫人」的作用，緊密聯繫中國內地和國際市場。從商湯的角度看，香港與內地的創科交流對公司發展有何幫助？

尚海龍：香港與內地在創科領域的合作關係是「各美其美」、「美人之美」、「美美與共」的「伴生關係」。香港與內地有各自的發展優勢，「香港研」、「灣區造」、「全球銷」的模式成為創科公司快速成長的道路。香港良好的創科環境為商湯的成長與發展提供了有效的支撐。



近年來，香港一直着力推動創科產業的發展，持續完善香港的創科生態。一系列重點措施得以推出和落實，包括支援初創企業及科技投資、推動研發、鼓勵科技應用三方面，以進一步強化整個價值鏈及創科生態圈。



從商湯的發展歷程來看，香港與內地的發展環境各具優勢。香港協助國家原創技術出海及世界人工智能技術提升；同時內地在科研成果商品化、商業化方面的優勢，為商湯的發展提供了良好的市場環境。內地多元的商業模式、豐富的落地場景，以及對技術創新給予的發展空間，讓商湯的人工智能技術可以在更多行業、領域進行大規模探索和應用。



南都、N視頻：商湯科技對內地與香港創科交流模式及發展有哪些新的期盼？

尚海龍：關於未來中長期的發展，希望香港深度地融入粵港澳大灣區的一體化，也讓「香港研」和「灣區造」能夠更緊密地結合起來，縮短創新鏈。



而長期來看，香港要以「香港所長」融入「國家所需」，從而發揮香港基礎科研優勢，貢獻和服務國家解決科研難題。另外，整體科技驅動經濟快速發展的問題，對香港來說也十分關鍵。



憑藉獨特的區位優勢及優秀的創新能力，未來香港能培育出更多的「獨角獸」創科企業。



寄語青年 粵港澳大灣區人工智能發展大有可為



南都、N視頻：對於有志於在人工智能領域發展的大灣區青年來說，商湯科技有哪些好的建議給他們？

尚海龍：相信人才在大灣區發展，特別是選擇人工智能這個方向的發展一定是大有可為的。



在香港，商湯科技與多家企業和組織聯手，孵化了一個名為「香港人工智能實驗室」的創新創業平台。目前，有80多家由香港青年創業的人工智能初創企業，在該平台裏面孵化成長，部分業務延展到粵港澳大灣區和東南亞地區。經過觀察，我們發現這些青年都有一些發展的特色，比如說他們會非常熱衷了解人工智能的知識，並去學習AI的一些前沿科技知識。因此，我們鼓勵青年要「打好基本功」。



另外，希望青年能善用粵港澳大灣區的創新鏈。因為一家初創企業只能解決本身領域的一點問題，但如果能借助好大灣區創新鏈的優勢，就可以實現共同集成、共同發展。



隨着粵港澳大灣區的發展，粵港進一步互補優勢，將有望推動整個地區的科技發展。國家《「十四五」規劃綱要》支持香港建設國際創新科技中心，更好融入國家發展大局，深化香港與內地的創科合作關係，而深港河套地區也被納入了粵港澳大灣區合作平台，相信將有利於進一步促進創科領域的合作。



商湯情懷 研發領航 從香港高校走向香港交易所



南都、N視頻：能否談談商湯科技如何通過研發提升公司的競爭力？

尚海龍：研發是商湯科技安身立命最根本的看家本領。商湯科技由香港中文大學多媒體實驗室湯曉鷗教授帶領一眾團隊創立。從創業之初，就將研發看得比生命更重要。

做好研發需要有優秀的人才。我們的人才發展方法具有以下三個主要優勢：



第一，通過與全球52所頂級大學及15個聯合實驗室的研究合作，我們能夠盡早發現優秀人工智能科學家，確保持續的人才輸送。我們通過與教授開展行業相關的AI科研協作，並共享我們的AI基礎設施，來支持學生們的AI課題研究，從而培養和支持合作大學的學生。



我們強大的人工智能基礎設施為我們的研發團隊及合作機構提供了先進的研究資源，使其研發體驗更為充實，在產品研發和科學研究兩方面都獲得卓越的成果。



第三，我們大力支持科研人才發展。我們不斷選拔頂尖學府的學生加入實習項目。在過去的6年中，我們通過實習項目培訓了數千名高校學生，其中超過500名成為我們的全職員工。

▲ 商湯科技AIDC超級計算中心。

南都、N視頻：商湯科技選擇在香港上市主要看重香港的哪些優勢？

尚海龍：商湯科技能夠發展比較迅速，相信都是受益於香港有一國兩制政策的優勢，也結合了內地各種各樣的資源條件，共同合作，才能夠達到產學研快速的推進。商湯科技能夠成功在香港上市，離不開香港在政策、人才、資本三個方面的突出優勢。



政策方面，香港是大灣區發展的四大核心引擎之一，其制度優勢突出，例如簡單低稅制、貨物、資金、人才等。



人才方面，香港具有世界一流的大學和頂尖的基礎科研學術機構，這些都是開展科技層面對話和互動重要且必要的元素。另外，香港科研實力不容小覷，一個城市有5家大學排名進入全球前100，擁有16個國家重點實驗室和6個國家工程技術研究中心。得益於此，商湯科技每年也從香港特區或香港高校招聘近150位不同領域的人才。



資本方面，香港擁有世界級的金融市場和廣泛的國際網絡等，是科技企業不同階段募資的重要基地。鼓勵和激發內地與香港的創投（VC）、私募股權（PE）、Pre-IPO等不同階段的資金支持，對相關企業上市的支持作用也十分重要。



人工智能技術賦能百業 四大業務板塊共同發展



南都、N視頻：人工智能產業具有蓬勃的發展前景，人工智能軟件預計是未來10年增長最快的商業領域之一。商湯科技在人工智能相關板塊的布局有何亮點？

尚海龍：一直以來，商湯科技都堅持用原創的人工智能技術賦能百業。目前，商湯科技有四大板塊在共同發展。



在智慧城市板塊，商湯科技已賦能全球119個大中型城市，包括深圳、上海等超大型的城市。它們都在使用商湯科技的人工智能平台算法，來解決城市管理中的問題。



在智慧商業板塊，商湯科技不僅是在工業、零售等商業領域有廣泛的落地，其合作夥伴涵蓋過千家企業，其中有多家都是世界500強或中國500強的企業。



在智慧生活板塊，商湯科技涵蓋了衣、食、住、用、行，以及教育、醫療等方向。商湯科技已將虛實融合的技術應用於綫下展館、博物館、景區、商場、機場、火車站等多種場景，逐漸打通人與虛擬世界的連接和互動。



在智能汽車板塊，商湯科技則布局智能駕駛座艙、智能駕駛、車路協同以及無人駕駛等方面。近期，商湯科技還與大灣區內的知名車企進行合作，將商湯科技的人工智能技術賦能相關產品。





僅短短數年間，商湯科技由初創企業變身「獨角獸企業」，進而成為香港上市公司，再晉身恒生指數成份股和恒生科技指數成份股，商湯科技的發展歷程是香港「小天地、創天地」得天獨厚優勢的生動寫照，也是香港作為國際金融中心專業服務的具體體現。



未來可期，未來已來。



南方都市報、N視頻

總策劃：戎明昌 劉江濤

執行策劃：王佳

總統籌：陳偉斌 裘萍

統籌：柯曉明 陳成效 鄭雨楠 肖遙

撰文：南都、N視頻記者 肖遙

視頻：南都、N視頻記者 肖遙

海報：鄒思曼



編輯：香港經濟日報專輯組