炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 副刊版 2022/08/03 分享： 分享： 炎炎夏日，每日溫度高達30多度，待在街上幾分鐘已大汗淋漓，絕對需要冰涼甜品解解暑。不少品牌最近都推出全新的冰涼雪糕、雪條及乳酪等，大部分在便利店都有售，路過不妨買款為自己降降溫。 ----------- ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 2022/08/01 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 2022/08/01 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 2022/07/30 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 2022/07/27 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 2022/07/25 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 甜品 蛋糕 脂肪 雪糕 士多啤梨 惠康 三文治 HKTV 防腐劑 雀巢