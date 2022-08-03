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炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選

副刊版 2022/08/03

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炎炎夏日，每日溫度高達30多度，待在街上幾分鐘已大汗淋漓，絕對需要冰涼甜品解解暑。不少品牌最近都推出全新的冰涼雪糕、雪條及乳酪等，大部分在便利店都有售，路過不妨買款為自己降降溫。

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欄名 : 新鮮熱辣

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