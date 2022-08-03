公眾要看到真相和公道

上星期四，MIRROR演唱會發生令全城震撼的大屏幕墜下重傷舞蹈員事件，即使只是在社交媒體隔着手機看，已有震驚、不安、難過、氣憤等情緒。有朋友當晚在紅館現場，目睹有人擁抱嚎哭、尖叫、暈倒，她離開時恐慌不斷手震，連續多晚噩夢頻仍。一場令人期盼和雀躍的演唱會，最終卻以重創悲劇收場，這件事對兩位受傷舞蹈員李啟言及張梓峯、其家人、MIRROR及所有表演者、現場觀眾、看過事發影片的人、相關業界等，都有不同程度的傷害和傷痕，有些後遺症，無論是對個人、業界和社會，都是深遠的。

這件事本質上是災難級程度，當中很大機會涉及人為問題，而受傷的舞蹈員年輕、無辜，社會輿情是不安、傷感、嬲怒、慨憤，結合所有元素，公眾必定要看到真相和問責。而我這幾天留意的，除了事件發展外，有聲音更把事件spin（帶風向）到與真相愈行愈遠的事上，這時就是要考公眾智慧，有否被扭到焦點錯放。

在這件事故中，公眾最終想知道的是：一、安裝LED屏幕裝置的工序由哪間公司負責？二、天空屏幕升降威吔機、懸掛鋼纜及螺絲，由哪間供應商製造及供應？三、鋼索用料、粗度及可承受力度，是否足夠承托該重量的屏幕？誰人決定鋼索的品質和力度足夠？四、所有相關物品和材料的來源地？五、安裝師傅是長工還是兼職（炒散）？六、工程總監是誰？如何監督和做最後審批？七、為何舞台組裝需時長到失了時間預算？如此倉卒下，組裝、工程和機械操作是否有足夠時間反覆測試、確保安全？八、演唱會總監和主辦單位明知組裝倉卒，憑何認為舞台安全可繼續表演？

事情現正在調查中，但以上未有答案的問題，公眾最終希望能看到答案、真相和公道。在未水落石出前，坊間或會出現一些似是而非的擾人聲音，但心水清的聰明公眾當然看得出哪些是與真相和問責無甚關係的spinning伎倆。