天氣炎熱，自小暑氣節後，戶外溫度節節上升，惟冀盼立秋快至，送來清風秋雨，為大地降降溫。天氣炎熱，在太陽底下熱極頭昏，若不慎暴曬，可要小心中暑及甚至熱衰竭。究竟兩者有何分別？怎樣體質的人尤其容易中暑，若中暑頭暈如何自救或被救？

中暑為體溫過高，甚或達致攝氏40度。正常情況下身體能自動調節體溫，核心體溫保持36.8度，但若久處極熱或潮濕環境，或穿衣過多，以汗出退熱方法無效，或無汗不能退熱，皆可致體溫高攀，致代謝失常，引起中暑。患者伴見頭目脹痛欲裂、噁心嘔吐、神志清醒，但嚴重者轉為不省人事。

熱衰竭為因熱致出汗太過，造成體液枯竭、血壓下降，身體重要器官如大腦等供血不足引致疾病。患者神志不清或具攻擊性，至重症者昏迷不醒則為危重病況。兩者關係可為因果，但處理方法截然不同，臨症必須鑑別：中暑者則皮膚發熱、面紅耳赤，無汗為主，但或可有汗，脈搏強而有力，能言語對答，但至重症則人事不醒。重症者也會有皮膚濕冷、脈弱無力、思維混亂，並迅速轉差為昏迷不醒。

中暑由於體溫過高，治理以散熱為主，處理方法可轉移患者至陰涼處，補充水份，助患者鬆開衣領鞋襪，皮膚噴灑清水，並保持空氣流通，以助降低體溫。熱衰竭者由於腦供血不足，故應協助以側臥地上，面朝下方，以防突發嘔吐，哽阻氣道，並以隨身物品墊高下肢，協助血液回流大腦。惟急救處理須注意中暑者不可以酒精或冰水塗抹體表降溫，以防皮膚毛孔收縮，反而防礙身體降溫；熱衰竭者切不可餵飲清水，因病況隨時轉差，嘔吐大作，嘔吐物哽塞氣道，危害生命。

中暑可大可小，若輕微中暑者，過後仍頭痛身熱，中醫處理可刮痧大椎穴，並多以清熱及補氣藥善後症狀。若遇到熱衰竭，則應了解此為急救重症，在救護未到現場前應伸出援手，可急救按壓人中穴及刺激十宣穴，開竅醒腦，協助患者甦醒，逆轉病況。

小暑至立秋期間，天氣酷熱，若平常少汗無汗者，衣着更應輕便涼爽，避免暴曬或戶外劇烈運動。外出時應帶備充足清水，並其中添加少量鹽份，以助身體補充水份及電解質。夏月運動，更要注意降溫，小心中暑。