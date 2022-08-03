李家超上任僅1月 fb帖文達36個

上任僅1個月的特首李家超，Facebook專頁帖文已達36個，涉及內容相當多元化，既分享愛心午餐，也迅速回應MIRROR演唱會事故，落區情況比政府新聞稿快3小時在fb上載。

除了李家超之外，各司局長亦紛

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