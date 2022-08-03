李家超上任僅1月 fb帖文達36個 政治版 2022/08/03 分享： 分享： 上任僅1個月的特首李家超，Facebook專頁帖文已達36個，涉及內容相當多元化，既分享愛心午餐，也迅速回應MIRROR演唱會事故，落區情況比政府新聞稿快3小時在fb上載。 除了李家超之外，各司局長亦紛 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 2022/08/02 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 陳健波指新丁 地區議題常帶入立會 2022/08/01 陳健波指新丁 地區議題常帶入立會 創新領軍人物 盧寵茂3原因上台領獎 2022/07/30 創新領軍人物 盧寵茂3原因上台領獎 追擊段崇智 建制議員無一致行動 2022/07/29 追擊段崇智 建制議員無一致行動 梁振英狠批段崇智 質疑不能續任校長 2022/07/28 梁振英狠批段崇智 質疑不能續任校長 政治 李家超 Facebook 基本法 Mirror 微博 公務員事務局 楊何蓓茵