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李家超上任僅1月 fb帖文達36個

政治版 2022/08/03

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上任僅1個月的特首李家超，Facebook專頁帖文已達36個，涉及內容相當多元化，既分享愛心午餐，也迅速回應MIRROR演唱會事故，落區情況比政府新聞稿快3小時在fb上載。

除了李家超之外，各司局長亦紛

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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