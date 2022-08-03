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法國App開發商集體興訟 控蘋果壟斷收費過高

行政人員版 2022/08/03

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法國多家App開發商因不滿蘋果（Apple）App Store向其收取過高的應用程式開發者費用，集體起訴蘋果違反美國反壟斷法。

據外媒《Gadgets Now》報道，原告包括新聞應用程式Figaro開發

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欄名 : 科技新知

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