法國App開發商集體興訟 控蘋果壟斷收費過高 行政人員版 2022/08/03 分享： 分享： 法國多家App開發商因不滿蘋果（Apple）App Store向其收取過高的應用程式開發者費用，集體起訴蘋果違反美國反壟斷法。 據外媒《Gadgets Now》報道，原告包括新聞應用程式Figaro開發 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG 今日 疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG 微軟夥建築保育團體 重現英國中世紀遺址 2022/08/02 微軟夥建築保育團體 重現英國中世紀遺址 米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝 2022/08/02 米家眼鏡相機 第一視角實時拍攝 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 2022/08/01 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 2022/08/01 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 法國 Apple 壟斷 App Store 美元