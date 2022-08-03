疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG

近日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的Instagram（IG）帳號遭黑客入侵，更不斷發布與馬斯克（Elon Musk）及加密貨幣有關的帖文內容。

據外媒《Gadgets 360》指，巴

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