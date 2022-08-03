寬加幅未必代免租 按個別安排出招 港聞版 2022/08/03 分享： 分享： 公屋戶10月加租，今年不再有免租一至兩個月「喜訊」，改為寬免首年加幅。有房委會委員分析指，新做法是個別安排，未必往後都沿用，日後紓困措施「會用邊招」，要視乎房委會的財政狀況、經濟環境、該年加幅等的因素 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 今日 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 今日 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 今日 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 你可能感興趣 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 今日 01:00 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 今日 01:00 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 今日 01:00 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 公屋 房委會 紓困措施 柯創盛