寬加幅未必代免租 按個別安排出招

公屋戶10月加租，今年不再有免租一至兩個月「喜訊」，改為寬免首年加幅。有房委會委員分析指，新做法是個別安排，未必往後都沿用，日後紓困措施「會用邊招」，要視乎房委會的財政狀況、經濟環境、該年加幅等的因素

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