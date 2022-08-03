樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 港聞版 2022/08/03 分享： 分享： 房委會擬在樂富聯合道與竹園道交界、比鄰富強苑位置「插針」建公屋。項目早於2019年已進行諮詢，當時擬在2026年建成240個單位；惟按最新計劃，項目將加入社福設施，單位數減至200個，落成日期延至 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 今日 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 今日 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 今日 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 你可能感興趣 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 今日 01:00 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 今日 01:00 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 今日 01:00 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 公屋 房委會 城規會 房屋署 樂富 富強苑