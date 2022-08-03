樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙

房委會擬在樂富聯合道與竹園道交界、比鄰富強苑位置「插針」建公屋。項目早於2019年已進行諮詢，當時擬在2026年建成240個單位；惟按最新計劃，項目將加入社福設施，單位數減至200個，落成日期延至

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