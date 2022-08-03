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政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費

港聞版 2022/08/03

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鑑於相關水務及租務管制條例生效後，仍有不少劏房租客反映被業主濫收水電費。政府昨表示，房屋局、發展局、差估署及水務署已制定聯合方案，打擊有關違法行為，包括加強聯合巡查、提升檢控效率、優化水錶申請及加強宣

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