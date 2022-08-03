政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 港聞版 2022/08/03 分享： 分享： 鑑於相關水務及租務管制條例生效後，仍有不少劏房租客反映被業主濫收水電費。政府昨表示，房屋局、發展局、差估署及水務署已制定聯合方案，打擊有關違法行為，包括加強聯合巡查、提升檢控效率、優化水錶申請及加強宣 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 今日 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 今日 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 今日 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 你可能感興趣 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 今日 01:00 公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 今日 01:00 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 今日 01:00 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 劏房 水費 電費 發展局 水務署 房屋局 差餉物業估價署