全港80萬公屋戶或面臨加租，房委會按租金調整機制建議10月加租1.17%，每個單位平均加租26元，創機制生效以來新低。考慮到疫情對租戶帶來經濟困難，房委會首次建議寬免首年租金加幅，涉約2.62億元。

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