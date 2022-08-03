公屋擬加租1.17% 每戶平均多26元 房委研寬免首年加幅 涉逾2億 港聞版 2022/08/03 分享： 分享： 全港80萬公屋戶或面臨加租，房委會按租金調整機制建議10月加租1.17%，每個單位平均加租26元，創機制生效以來新低。考慮到疫情對租戶帶來經濟困難，房委會首次建議寬免首年租金加幅，涉約2.62億元。 有 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 今日 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 今日 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 今日 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 你可能感興趣 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 今日 01:00 寬加幅未必代免租 按個別安排出招 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 今日 01:00 樂富擬建「插針」公屋 料減至200伙 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 今日 01:00 政府聯合方案 防濫收劏房戶水電費 公屋 房委會 紓困措施 柯創盛