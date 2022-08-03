【北都元宇宙生活專輯】 恒地ONE INNOVALE　佔盡北部都會區優勢　元宇宙創新生活空間

本港發展進入新里程，創科將成另一經濟增長引擎。政府大力倡議的北部都會區，計劃在落馬洲河套發展港深創新及科技園，與深圳科創園區組成科技創新合作區；連同彼鄰的粉嶺、上水、古洞北等新市鎮，形成港深緊密互動圈。有關政策將吸引大量年輕人口遷入新界北部，而政府亦強調北部都會區將發展成宜居宜業宜遊社區。恒基地產最近便公布，推出「北部都會區」倡議發展後首個全新住宅項目─ ONE INNOVALE，最低入場費為296.2萬。



政府預計創科園未來可創造約52,000個職位，吸引全球頂尖企業、研發機構和高等院校進駐，日後成為新世代人材匯聚之地。而ONE INNOVALE位處北環創科走廊，坐落於北部都會區之核心，便盡享這項發展優勢。



完善鐵路網 加強中港連繫



隨着北部都會區發展，區內的交通網絡規劃亦可望提升。政府早年提出的《北部都會區發展策略》，便建議落實5個新鐵路項目，當中包括連接新田及新皇崗口岸的北環綫支綫，以及將東鐵綫向北伸延並將羅湖站遷移至深圳；以及將北環綫從古洞站東延，接駁香港羅湖及文錦渡地區，以及新界北新市鎮各發展節點。有關計劃將連接多個陸路口岸，加強中港兩地連繫，同時貫穿河套區港深創科園，加強人材流動。



與此同時，粉嶺北作為6大新發展區中配套最成熟的地區，亦為該新盤增添優勢。除規劃中的鐵路項目外，原有的東鐵綫亦已延伸至港島，令新界北區居民前往灣仔、金鐘、中環傳統商業區的車程大大縮短。另一方面，區內的生活配套設施亦相當完備，多個屋苑附設商場，讓居民購物消閒更方便。

▲ ONE INNOVALE由5座住宅大廈組成，合共提供1,600伙。

3百萬以下入場 滿足新生代居住要求



至於ONE INNOVALE則位於粉嶺北馬適路，由5座住宅大廈組成，合共1,600伙。發展商將項目分3期發展，是次推出第一期由A、B座組成的ONE INNOVALE — Archway，三輪價單共涉318伙，戶型涵蓋開放式至三房半單位，實用面積由208至609平方呎, 折實售價僅由296.2萬元起，全城哄動。

▲ 單位設計簡約，滿足年輕買家的品味要求。

新盤以年輕買家為對象，由單位間隔到會所設施都因應新生代需要而設計，加上普羅大眾的防疫意識大大提高，發展商在新盤中引入許多坊間住宅項目少見的元素。單位設計簡約，以木紋為主; 浴室用上特色弧形不透明石紋雲石級玻璃牆設計，滿足年輕買家的品味要求。而為增加收納空間令單位視覺更寬闊，發展商在部分單位設置衣櫃、入牆櫃、玄關鞋櫃，另有「聰明空間」天花收納。單位更附設智能消毒衣櫃、全自動啟動智能紫外光UV-C殺菌器，讓住戶得到更乾淨衛生的居住環境；另單位附送國際知名品牌廚具，配合年輕人的品味生活。

▲ 為增加收納空間令單位視覺更寬闊，發展商在部分單位設置衣櫃、入牆櫃、玄關鞋櫃。

專利設施保障衛生 潮流會所有趣玩味

即使是項目的公共空間，發展商同樣重視安全衛生，故特設獨創專利「智能滅菌電梯」，以及首創的專利「淨化消毒門廊」，務求減低病毒威脅。此外，項目內的公共洗手間設置智能座廁廁板，另有光觸煤空氣淨化機，內置UV-C及離子淨化殺菌技術，讓住戶健康更添保障。



為配合新世代的生活方式與潮流，發展商將元宇宙概念融入會所設施，除構思中的元宇宙餐廳外，項目會所更會引入XR延展實境技術，將真實與虛擬環境結合，令生活空間更豐富精采。會所並結合藝術元素，加上能同時觀賞電影與游泳的影樂池、水中健身器材及模擬滑雪機等，為消閒生活增添新鮮感。ONE INNOVALE同時取得WELL v2鉑金級認證，可見項目在環保、節能、智能化等方面有出色表現，塑造出理想的宜居空間。

▲ 會所設計揉合藝術元素與元宇宙概念，令住戶的消閒生活更有趣玩味。

▲ 會所設有嶄新的影樂池，讓住戶邊嬉水暢泳邊觀賞電影。

▲ 模擬滑雪機