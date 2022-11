新冠肺炎疫情持續了超過兩年半,全球因新冠肺炎去世的病例,目前已累計接近500萬人。隨着研究人員深入研究有關病毒,新冠肺炎後遺症逐漸受到關注,香港人對於自身健康危機也日漸重視。



再保險公司Gen Re於今年2月發表《新冠肺炎與抑鬱症之關係》(The Relation Between COVID-19 and Depression)(註1)研究報告指出,在不同醫學研究中發現多達33%至98%新冠肺炎康復者,在康復後出現某些後遺症至少一個月,如疲勞、頭痛、呼吸困難、咳嗽、胸痛、焦慮、抑鬱、嗅覺或味覺喪失等併發症,顯示這場疫情危機有機會比我們想像的更嚴重。



當眾多焦點關注和探討新冠肺炎後遺症、防疫措施,以及展望新型療法時,新冠肺炎疫情危機響起了大家的健康警鐘,令越來越多人重新關注潛在的健康危機。



加上現代都市生活節奏不斷加速,工作量和壓力也一直攀升,身心過勞、不良生活飲食習慣等因素,均大幅增加人們患病的機會率,很多以往不常見的重大疾病,逐漸變得不能忽視。



Gen Re於2021年發表了一份有關亞洲區(包括中國大陸、香港、馬來西亞、新加坡等)危疾保險索償的調查(註2),提到在2015至2019年間,香港危疾保險理賠金額最高的危疾種類是癌症,而癌症佔男性整體危疾理賠金額的60%,佔女性整體危疾理賠金額更高達87%,當中腸癌和乳癌,分別為男女癌症中確診率最高的兩種癌症,其後香港男性和女性最多理賠金額的危疾,同樣是心臟病與中風。癌症、心臟病與中風為香港三大致命疾病,佔危疾索償近九成。



數據也表明,香港人越來越關注健康,促使他們比以往更加重視危疾保障。報告稱,目前港人危疾保險的平均投保年齡為28歲,而在2015至2019年之間,香港約有430萬張危疾保險生效保單, 危疾保險平均投保金額,由2015年的61萬港元,增至2019年的89萬港元,增幅為46%。



我們還需更多時間與數據以持續有系統地研究新冠肺炎後遺症及相關療法,但在此之前,大家必須提前做好準備,例如:



一、遵守防疫規則,注意個人衛生;

二、多做運動,保持健康的作息與飲食習慣;

三、定期做身體檢查,若發現問題應盡早控制病情;

四、未雨綢繆,及早規劃合適的財務保障方案,即使不幸患上危疾,也毋須過份憂慮醫療費用及生活費等開支。



蘇黎世危疾保障廣泛 獲得獎項認同



很多昔日是不治之症的危疾,隨着醫學昌明,不再是人們的惡耗,但醫療費用則成為了不少人的沉重負擔。蘇黎世明白,為危疾患者減輕經濟負擔,是協助患者專心休養、積極面對的方法之一。



為顧及患者及其照顧者的需要,蘇黎世的危疾保障設有嶄新的特點,「瑞安護危疾保障計劃」擁有全港首創(註3)的指定後備保單持有人選項,協助保單持有人在患上指明傷疾時處理保單及索償,讓受保人可以全心全意養病,更可減輕照顧者的財政煩惱,為患者安排最適切的治療。此外,計劃提供多達82種危疾保障,包括71種嚴重危疾及11種早期危疾,如受保人不幸罹患任何一種受保嚴重危疾,常見如癌症、心臟病或中風等,為香港人較為普遍的危疾提供適切保障。



「瑞安護危疾保障計劃」體貼客戶需要,在《彭博商業周刊/中文版》主辦的「金融機構大獎2022」(Financial Institution Award 2022)中,蘇黎世榮獲「保險界別 - 危疾保障傑出大獎」,可見「瑞安護危疾保障計劃」深獲傳媒及專家認同,給予廣大市民信心的保證。



