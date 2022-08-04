觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 地產版 2022/08/04 分享： 分享： 地址：觀塘開源道54號豐利中心1樓11號單位之13號室 面積：151平方呎 開價：78萬元 呎價：5,166平方呎 賣點：屬工作室類型，內籠有裝修，配套齊全，上址現連租約至2024年8月23日，月租收入約 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 旺角天馬樓2樓 備裝修近港鐵 叫價400萬 2022/07/28 旺角天馬樓2樓 備裝修近港鐵 叫價400萬 紅磡富德中心銀主盤 每呎叫價4010 2022/07/28 紅磡富德中心銀主盤 每呎叫價4010 黃竹坑南匯廣場768呎 開價590萬 2022/07/28 黃竹坑南匯廣場768呎 開價590萬 觀塘豐利中心151呎單位 連租約開價78萬 2022/07/21 觀塘豐利中心151呎單位 連租約開價78萬 屯門多寶大廈地舖 每呎叫價1.2萬 2022/07/21 屯門多寶大廈地舖 每呎叫價1.2萬 銀行 觀塘 觀塘區 豐利中心