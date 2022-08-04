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觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬

地產版 2022/08/04

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地址：觀塘開源道54號豐利中心1樓11號單位之13號室

面積：151平方呎

開價：78萬元

呎價：5,166平方呎

賣點：屬工作室類型，內籠有裝修，配套齊全，上址現連租約至2024年8月23日，月租收入約

...

欄名 : 拍賣行情

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