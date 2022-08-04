疫情移民 滯脹戰爭 樓市淡靜 買樓良機？ 地產版 2022/08/04 分享： 分享： 剛過去周末2天，10大屋苑成交又回落至10宗以下，中原表示只有8宗，按周減少6宗，零成交的屋苑共有5個。成交淡靜不只是上周的事，整個7月份10大屋苑合共只有143宗成交，是2年半以來的按月新低。 其實， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 加息周期樓價一定跌嗎？ 2022/08/03 加息周期樓價一定跌嗎？ 佩洛西演黑天鵝 加劇港樓跌勢 2022/08/02 佩洛西演黑天鵝 加劇港樓跌勢 物業交易款項 將毋須律師行交收 2022/08/01 物業交易款項 將毋須律師行交收 企業落戶西九龍 新商業區地標 2022/07/29 企業落戶西九龍 新商業區地標 移英港人親身體驗 「小圈子民主」？ 2022/07/28 移英港人親身體驗 「小圈子民主」？ 量化寬鬆 世紀21 物業市場 滯脹 李峻銘 施永青 放盤 移民 銀行 香港