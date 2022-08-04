疫情移民 滯脹戰爭 樓市淡靜 買樓良機？

剛過去周末2天，10大屋苑成交又回落至10宗以下，中原表示只有8宗，按周減少6宗，零成交的屋苑共有5個。成交淡靜不只是上周的事，整個7月份10大屋苑合共只有143宗成交，是2年半以來的按月新低。

其實，

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