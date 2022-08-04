又再啟程，真開心。

第一站新加坡，除講學外，也有機會參觀啓奧生醫研究園區（Biopolis），概念跟香港科技園相似，是孕育創新科技好地方。更有緣跟新加坡基因界紅人鄭敏展教授（Professor Teh Bin Tean）共進午餐，好友安排品嘗極地道的Kelly Jie Seafood，位於Toa Payoh Hawker Centre的一個角落，那個蟹湯米粉好味得叫救命！

言歸正傳，Professor Teh的基因研究範圍極廣，最令醫生大開眼界的，是他們一項榴槤基因圖譜的研究，在二○一七年刊登在權威學術期刊《Nature Genetics》（見註），藉此解釋為何榴槤在樹上不臭，落地後臭味才會啟動，惟啟動後果肉質素便會迅速變質，未能持久新鮮，若能控制基因，便能控制榴槤保鮮時間，對產業有極大影響。

一頓蟹湯米粉好味，聽他的故事更覺津津有味，馬來西亞華僑在澳洲唸醫科，再到瑞典卡羅琳學院修讀基因研究，之後在美國當教授。嘗試了解為何他會到新加坡，除研究條件優厚外，原來在十二年前，當時的院長三顧草廬親自飛到美國邀請他前赴新加坡，對這份誠意他不能拒絕。

創科需要創科人，香港要把創科搞好，便需要大量創科人，政府曾推出吸引人才計劃，花錢也不少，但來港定居的高端創科人卻極有限，除居住和教育環境是最大障礙外，「誠意」是另一重要元素，早已成功的研究者不會輕易離開紮根地，皆因任何研究都要依靠優秀團隊才能成功，要移居並不代表能把團隊帶走，重新建立的代價很高。

希望更多重磅具分量的創科人來港工作，便要動之以誠，但「誠」從哪裏來？

註：Teh B et al, Nature Genetics,2017