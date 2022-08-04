MIRROR演唱會屏幕墮下重創舞蹈員事件，引伸到很多社會現象可探討。其中一個，是出事期間，正正是男團成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）與舞蹈員在跳唱《Elevator》。AL在台上佩戴耳機跳唱，巨幕墮下在他身後發生，無法即時得悉意外發生是很容易理解的事，但翌日有人開始罵他發生意外時仍繼續跳唱是「冷血」和「扮專業」，又批評他走向出事位置時「行得慢」、「無動於衷」等，罵足幾日。

我不是「神徒」（AL粉絲），但對那些以一個人那刻站在台上之反應，去斷定其人格及指指點點的旁觀者，感到匪夷所思。首先，表演者在台上如何反應，是整件事的重點嗎？為何有件那麼專業崩壞、人命攸關和那麼多後遺的事件，不去研究它發生的原因、真相和責任，反而糾纏於追究一個表演者的台上反應？表演者在台上的反應，受到很多環境因素影響，例如耳機、射燈等，單憑台上表演者那個瞬間做多或做少去斷定其人格或心腸，然後肆意進行「人格謀殺」，那班批鬥者，本身的思維和心態都帶偏頗。

這件事亦是現今社會的縮影，近年我們的社會多了很多單憑一個人某幾刻的外在言行，就膚淺化地引伸到判斷其內心、意圖或人格的批判風氣。而最得人驚之處，是批評者往往對自己主觀的判詞視之為不能被質疑的客觀真相，但事實卻不去查考、邏輯亦不用思考，一口咬定對方「必定係咁」，然後把自己化身為正義之士，向他人指指點點進行批判，再貼上一個好或壞、正確或不正確、自己人或敵人的標籤。

然而，那些熱衷於批鬥他人者，卻不見得有勝人一籌的人格，當中有些是日日花盡精力往他人之事去鑽，其實也是件相當無聊滑稽之事。最諷刺的是，現時愈多帶着正義口脗的衞道之士，社會愈不見得真的正義、正氣或正面起來。可能一個社會要少了那些指手劃腳的衞道之士，才會出現多些美好故事。