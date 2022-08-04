政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動

特區政府將於本周起推行「星期五便服日」，容許政府僱員穿着運動服或便服上班。公務員事務局局長楊何蓓茵又指，鼓勵政府僱員在公餘時間多做運動，保持身心健康，平衡工作和生活需要。

政府昨日指出，適逢今年「全民運

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