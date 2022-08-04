政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 政治版 2022/08/04 分享： 分享： 特區政府將於本周起推行「星期五便服日」，容許政府僱員穿着運動服或便服上班。公務員事務局局長楊何蓓茵又指，鼓勵政府僱員在公餘時間多做運動，保持身心健康，平衡工作和生活需要。 政府昨日指出，適逢今年「全民運 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超上任僅1月 fb帖文達36個 2022/08/03 李家超上任僅1月 fb帖文達36個 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 2022/08/02 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 陳健波指新丁 地區議題常帶入立會 2022/08/01 陳健波指新丁 地區議題常帶入立會 創新領軍人物 盧寵茂3原因上台領獎 2022/07/30 創新領軍人物 盧寵茂3原因上台領獎 追擊段崇智 建制議員無一致行動 2022/07/29 追擊段崇智 建制議員無一致行動 政治 公務員事務局 楊何蓓茵 立法會 運動 衞生防護中心 衞生署 防疫措施 行政會議 勞工及福利局