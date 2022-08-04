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Outlook Lite App 便利輕型Android設備

行政人員版 2022/08/04

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在Android設備運行Microsoft Outlook時，有時會因為記憶體（RAM）不足，出現系統變慢，甚至無法執行程式。為避免情況發生，微軟（Microsoft）推出Outlook Lite

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