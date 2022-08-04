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Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器

行政人員版 2022/08/04

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Google有傳將於10月舉行發布會。有外媒發現，Google向美國聯邦通信委員會（FCC）提交認證文件，稱產品為無綫設備及不具備通訊。

據9to5Google發現，Google提交產品名稱為G28DR

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欄名 : 科技新知

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