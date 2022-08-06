富融銀行Fusion Bank首創「先租後付」概念　租客業主變得更精明兼同享靈活現金流

租過樓都知，如果租客「一炮過」預繳一年租金，通常業主都會願意減租5-10%「回敬」。不過計埋起租通常要收「兩按一上」，動輒十幾廿萬，所以唔係個個租客都有條件賺到折頭。富融銀行Fusion Bank深明租客及業主實際需要，首創「先租後付」概念嘅貸款，令租客同業主都能靈活運用資金，租客畀得開心，業主又可免除欠租風險。即日起至8月29日內成功開戶及申請貸款，雙方仲有高達HK$2,200現金及其他獎賞，租客分分鐘可抵銷利息支出之餘仲有賺！業主亦有銀行「加息券」，進一步提升租金回報。



租客著數篇：一筆預繳增議價能力 快速「扑鎚」無資金壓力



唔夠流動資金預繳租金嘅準租客，現時可透過富融銀行申請貸款，無需遞交證明文件兼享極速批核，「睇樓」前已獲知循環貸款額度做好租金預算，等睇中租盤時即時提款落訂兼「扑鎚」承租。既唔使考慮資金周轉問題，又可一筆過貸款全額預繳相等於全年租金及按金予業主，大大減低喺新居入伙時需同時支付按金、租金以及其他入伙雜項嘅資金壓力。由於可以一次過全額預繳，租客因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣。租戶更可享首月$0支出，即由提款1個月後先開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。



計算租金減幅、獎賞及利率優惠後, 分分鐘可抵銷所有利息支出之餘仲有賺, 真正租屋慳到盡！至於續約亦非常簡單，首年租期完結後，租客可沿用已批核的循環貸款額度，再次提款以繳交續租租金，無需再次申請。另外，貸款全無手續費及其他附加費，就算提早還款都冇罰則，唔係每間銀行/財務公司可以做到，所以要借就要比人借得更精明！



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業主著數篇：一筆過收租利用錢搵錢 嚴選優質租客無煩惱



唔少業主搵租客時都會擔心租客欠租、遇上租霸等問題，所以都想遇到預繳一年租金嘅好租客，可免除欠租風險之餘，更省卻每月催繳收租嘅麻煩，但這類租客可遇不可求。現時只要租客願意申請富融銀行嘅貸款，成功獲批並提取一筆貸款預繳做全年租金，業主就可預收全年租金，更可藉富融銀行的貸款審批篩選出信貸記錄良好嘅租客。



好多業主收租，都係想用錢搵錢，但每月收租好麻煩。如果可以每年收到一大筆預繳租金，就可以用作更高回報用途，例如放喺富融銀行做定期存款賺取穩健利息，同時可享其他獎賞優惠。



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首推期間 業主租客快閃優惠



由即日起至8月29日，成功開戶及貸款嘅業主及租客均可享高達HK$2,200現金賞及其他獎賞、貸款利率低至45折/存款利率1.6%及Pricerite實惠傢俬折扣低至9折。



以上優惠特別針對租屋場景嘅實際需要，租客同業主均可利用現金獎賞及購物折扣為物業添置實用家具、電器，讓租客入伙更輕鬆，提升居住質素；而業主則可提升物業吸引力。



富融銀行的貸款與別不同之處：

申請無需證明文件，以全線上「零接觸」辦妥，享極速批核，可隨時提取並即時到戶

循環額度一經審批，隨時提取分期貸款而無需逐次申請而減低對信貸紀錄嘅影響

全無手續費及其他附加費，就算提早還款都冇罰則

利息按餘額逐日計算，冇提取貸款就唔使畀利息

借定唔借？還得到先好借！

*受條款及細則約束。貸款目的不限於只作租金用途。業主及租客之間的租賃安排及租賃協議與富融銀行無關，富融銀行亦不承擔任何義務、責任或法律責任。



（特約）