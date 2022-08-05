廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 副刊版 2022/08/05 分享： 分享： 米芝蓮2星餐廳Bo Innovation由灣仔重返中環，主理人廚魔Alvin（梁經倫），以他擅長的風格，將傳統中菜「分解」再重組，繼續將其獨一無二的「X-Treme」極限創意中菜帶到新店。 熟知 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 今日 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 2022/07/29 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 2022/07/29 日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 2022/07/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 2022/07/22 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 餐廳 中環 菜式 米芝蓮 美食