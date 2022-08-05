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廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單

副刊版 2022/08/05

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米芝蓮2星餐廳Bo Innovation由灣仔重返中環，主理人廚魔Alvin（梁經倫），以他擅長的風格，將傳統中菜「分解」再重組，繼續將其獨一無二的「X-Treme」極限創意中菜帶到新店。

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欄名 : Food

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