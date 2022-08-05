唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾

中菜特別重視時節及五行調和，主張不時不食，炎夏已至，唐述廚藝總監周世韜師傅特別推出期間限定的「嘗夏．世味」晚市套餐，以創意將上乘食材、海鮮以及新鮮蔬果互相配合，帶來適宜夏天品嘗的全新菜單，在讓人食慾不

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