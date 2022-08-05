唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 副刊版 2022/08/05 分享： 分享： 中菜特別重視時節及五行調和，主張不時不食，炎夏已至，唐述廚藝總監周世韜師傅特別推出期間限定的「嘗夏．世味」晚市套餐，以創意將上乘食材、海鮮以及新鮮蔬果互相配合，帶來適宜夏天品嘗的全新菜單，在讓人食慾不 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 今日 廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 2022/07/29 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 2022/07/29 日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 2022/07/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 2022/07/22 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 中環 海鮮 中菜 燒味 餐廳情報 餐廳 天氣