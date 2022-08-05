本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 副刊版 2022/08/05 分享： 分享： 「我好似喺邊度見過你？」一句聽來似是老套的對白，卻是疫情期間本地陶藝家Scott Chan（陳建業）對口罩下各人面貌的留白想像。 疫情至今3年多，口罩下笑容難見，人與人之間變得陌生疏離；街上素未謀面的人 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 2022/08/03 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 2022/08/01 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 2022/08/01 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 2022/07/30 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 2022/07/27 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 口罩 設計 限聚令 繪畫 雕塑 陶藝 銀行