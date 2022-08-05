本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像

「我好似喺邊度見過你？」一句聽來似是老套的對白，卻是疫情期間本地陶藝家Scott Chan（陳建業）對口罩下各人面貌的留白想像。

疫情至今3年多，口罩下笑容難見，人與人之間變得陌生疏離；街上素未謀面的人

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