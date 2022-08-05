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萬眾一心

副刊版 2022/08/05

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繼續行程，真雀躍。

第二站到了久違的曼谷，重新邂逅的感覺猶如新歡，除工作外，也要享受一下這個城市。早上七時許，已到城市中心的國家公園Lumpini Park跑步，當香港受熱浪煎熬時，曼谷清晨的溫度相對適合跑步。公園雖然比不上倫敦海德公園（Hyde Park）或紐約中央公園（Central Park），但總算有水有樹，意念上也算是城市綠洲，這裏也是本地人晨運的地方，細心觀察便能領略一下曼谷文化。

醫生舒適地一邊跑一邊聽音樂，突然間，前後左右跑手同時停下立正，醫生不明所以便繼續跑步，但愈跑愈覺不對勁，無可能全部人同時停步，故此摘下耳機停步察看究竟。

原來八時正，播音機播送泰國國歌，故此全公園即時肅立，就算跑得多暢快也要即時停步，表示對國家的尊敬。每天早上八時和傍晚六時，各電台、學校和公眾場所，均會播放國歌，所有民眾聽到國歌都必須肅立，國民教育自幼開始，早已成為生活一部分，若有不敬舉動，便可能觸犯對國歌不敬條例（類似香港國歌法），罪成便可被判入獄。

每個國家都有國歌，是國民能引以為榮並引起共鳴的歌曲，代表着一份歸屬感。多年前移居加拿大時，也會尊敬地唱加拿大國歌，但感覺不到歸屬感，惟回來自己生於斯、長於斯的國家，從中國國歌才領略到愛國情緒，知道這是我心所屬的地方。

「起來！起來！起來！我們萬眾一心……」

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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