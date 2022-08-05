公關人看MIRROR演唱會事故，很自然會留意有關單位的新聞稿。到目前為止，相關單位發出的新聞稿，在講完「難過」、「深切慰問」、「早日康復」等例牌公關腔用語後，潛台詞似是急於撇清責任，新聞稿弦外之音，彷彿是：「嗱嗱嗱，唔關我事」、「呢單嘢唔係我跟開」……就公關危機處理而言，當中有些字句徒添反效果，是一堆反面教材，例如：

一、工程公司協興隆：「屏幕升降威吔機及鋼纜由藝能（演唱會總承辦商）指定供應商製造。」出現如此重大事故，機件、安裝都可能是潛在肇因，這份聲明只講機件來源，又迴避安裝的關鍵問題，公眾看在眼中，沒說的往往最耐人尋味。

二、演唱會監製林浩源（Fran9）事發四日後首度回應事件，道歉和講完「由始至終未有逃避責任的想法」後，即馬上說：「網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利」。身為演唱會監製，發生災難級事故，責無旁貸，然而將道歉及控訴兩種相反情緒和腔調並列，不僅抵銷悲傷腔，反自製刺蝟形象。

三、主辦單位大國文化及MakerVille翌日的聲明：「若發現有任何人或單位涉及不當行為，會立刻報警處理」，成個tone猶如事不關己，雖說屏幕墮下是工程或技術問題，但事前預留綵排時間不足、對台上表演者的安全保護不足、正式開show日之凌晨才首次做好完整綵排、開show頭三天都有意外發生等，這一切，主辦單位實難辭其咎。

在重大事故發生後，公關危機處理除了展現要嚴肅跟進事件外，最重要是有溫度的關懷表達，過往有企業或公司發生嚴重受傷事故，公司老闆早就即時「見樣」到醫院探望及慰問傷者，對比今次主辦方的處理，似乎明顯有不足處。

又，但凡人命攸關之事，做正路之事永遠好過花精力去spin風向。