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《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難

行政人員版 2022/08/05

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常有人說好老闆應如好棋士，能夠在棋盤上運籌帷幄，但我認為，將好老闆比喻為園丁更為貼切。

棋士是在一個建立良好的制度下，讓手上棋子發揮出最大能力，而一個好的園丁則要打造一個完善的系統和環境，進而引入及培植

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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