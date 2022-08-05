《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 行政人員版 2022/08/05 分享： 分享： 常有人說好老闆應如好棋士，能夠在棋盤上運籌帷幄，但我認為，將好老闆比喻為園丁更為貼切。 棋士是在一個建立良好的制度下，讓手上棋子發揮出最大能力，而一個好的園丁則要打造一個完善的系統和環境，進而引入及培植 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 2022/07/29 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 去中心化管理模式 展現員工能力 2022/07/22 去中心化管理模式 展現員工能力 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 2022/07/18 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 機器人法則被推翻 慎防電影成真 2022/07/15 機器人法則被推翻 慎防電影成真 加密幣法律未成熟 各地監管續出爐 2022/07/11 加密幣法律未成熟 各地監管續出爐 職場文化 職業生涯 職場技能 復仇者聯盟 商業 行政管理 人才管理