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iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色

行政人員版 2022/08/05

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雖然蘋果（Apple）iPhone 14仍未發表，但市場不斷傳出相關消息，最新有稱紫色系或會成為主打顏色。據外媒XDA引述爆料者Jioriku在Twitter的貼文，預計iPhone 14及14

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欄名 : 科技新知

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