iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 行政人員版 2022/08/05 分享： 分享： 雖然蘋果（Apple）iPhone 14仍未發表，但市場不斷傳出相關消息，最新有稱紫色系或會成為主打顏色。據外媒XDA引述爆料者Jioriku在Twitter的貼文，預計iPhone 14及14 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 今日 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 2022/08/04 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 2022/08/04 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG 2022/08/03 疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG 法國App開發商集體興訟 控蘋果壟斷收費過高 2022/08/03 法國App開發商集體興訟 控蘋果壟斷收費過高 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 Apple iPhone 商業 美元