教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 行政人員版 2022/08/05 分享： 分享： 二手教科書有一定市場價值，教育書出版商Pearson看準商機，計劃在電子教科書中加入NFT，從而追蹤二手教科書銷售情況，並賺取佣金。 Pearson行政總裁Andy Bird表示，該公司的計劃是追蹤每本 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 今日 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 2022/08/04 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 2022/08/04 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG 2022/08/03 疑藉馬斯克行騙 黑客盜巴基斯坦前總理IG 法國App開發商集體興訟 控蘋果壟斷收費過高 2022/08/03 法國App開發商集體興訟 控蘋果壟斷收費過高 科技行業 科技硬件 科技軟件 NFT 商業 銷售 閱讀 區塊鏈 美元