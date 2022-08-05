王毅：中方措施 必要及時防守反制

中國外長王毅表示，絕不會坐視美國打「台灣牌」，中方當前和今後採取的綜合措施，是必要、及時的防守反制。

據央視新聞報道，昨日（4日），王毅在金邊出席東亞合作系列外長會期間，就美方侵犯中國主權的挑釁行為進一

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