王毅：中方措施 必要及時防守反制 中國版 2022/08/05 分享： 分享： 中國外長王毅表示，絕不會坐視美國打「台灣牌」，中方當前和今後採取的綜合措施，是必要、及時的防守反制。 據央視新聞報道，昨日（4日），王毅在金邊出席東亞合作系列外長會期間，就美方侵犯中國主權的挑釁行為進一 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 今日 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 今日 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 今日 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 你可能感興趣 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 今日 01:00 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 今日 01:00 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 今日 01:00 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 中國 美國 美元 政治 拜登 台灣 外交 記者 民主黨 王毅