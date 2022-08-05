台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 中國版 2022/08/05 分享： 分享： 台當局指大陸圍島軍演期間，至少共900架次航班受影響，其中東西向的航綫可能會多10分鐘。 此外，金融方面，台股昨日一度大跌逾200點，收市跌74.82點，台灣的金管會將評估是否推出限制放空等救市措施。 稱 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 今日 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 王毅：中方措施 必要及時防守反制 今日 王毅：中方措施 必要及時防守反制 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 今日 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 你可能感興趣 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 今日 01:00 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 王毅：中方措施 必要及時防守反制 今日 01:00 王毅：中方措施 必要及時防守反制 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 今日 01:00 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 金融 台灣 澳洲 交通 記者 航空 新西蘭 解放軍 東南亞 菲律賓