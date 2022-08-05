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台灣逾900航班受影響 台股曾急挫

中國版 2022/08/05

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台當局指大陸圍島軍演期間，至少共900架次航班受影響，其中東西向的航綫可能會多10分鐘。

此外，金融方面，台股昨日一度大跌逾200點，收市跌74.82點，台灣的金管會將評估是否推出限制放空等救市措施。

...

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