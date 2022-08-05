G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 中國版 2022/08/05 分享： 分享： 解放軍昨日展開圍台軍演，七大工業國集團（G7，包含美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利與日本）國家的外交部長及安全政策高級代表發表涉台聲明表示關注台海局勢。對此，中國駐歐盟使團形容，聲明是萬惡無恥， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 今日 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 王毅：中方措施 必要及時防守反制 今日 王毅：中方措施 必要及時防守反制 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 今日 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 你可能感興趣 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 今日 01:00 「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 王毅：中方措施 必要及時防守反制 今日 01:00 王毅：中方措施 必要及時防守反制 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 今日 01:00 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 中國 美國 英國 日本 北京 記者 歐盟 德國 加拿大 法國