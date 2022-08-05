G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」

解放軍昨日展開圍台軍演，七大工業國集團（G7，包含美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利與日本）國家的外交部長及安全政策高級代表發表涉台聲明表示關注台海局勢。對此，中國駐歐盟使團形容，聲明是萬惡無恥，

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