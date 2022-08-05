解放軍昨起開始72小時「圍台」軍演及實彈射擊，演習昨宣布完成，東部戰區表示導彈全部精準命中目標。台軍方證實解放軍對台灣北、南、東部周邊海域發射11枚東風導彈。

多架解放軍軍機昨午再次越過台海中綫，約10

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