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「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊

日本防衞省評估 4枚飛越台北周邊

中國版 2022/08/05

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解放軍昨起開始72小時「圍台」軍演及實彈射擊，演習昨宣布完成，東部戰區表示導彈全部精準命中目標。台軍方證實解放軍對台灣北、南、東部周邊海域發射11枚東風導彈。

多架解放軍軍機昨午再次越過台海中綫，約10

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