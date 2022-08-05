「圍台」軍演首日射11導彈 精確打擊 日本防衞省評估 4枚飛越台北周邊 中國版 2022/08/05 分享： 分享： 解放軍昨起開始72小時「圍台」軍演及實彈射擊，演習昨宣布完成，東部戰區表示導彈全部精準命中目標。台軍方證實解放軍對台灣北、南、東部周邊海域發射11枚東風導彈。 多架解放軍軍機昨午再次越過台海中綫，約10 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 王毅：中方措施 必要及時防守反制 今日 王毅：中方措施 必要及時防守反制 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 今日 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 今日 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 你可能感興趣 王毅：中方措施 必要及時防守反制 今日 01:00 王毅：中方措施 必要及時防守反制 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 今日 01:00 台灣逾900航班受影響 台股曾急挫 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 今日 01:00 G7歐盟關注台海 京斥搞「新八國聯軍」 解放軍 台灣 台灣海峽 軍事演習