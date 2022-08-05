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創業動機比時機重要

行政人員版 04:00 2022/08/05

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上星期出席客戶主辦的創業講座，分享創業經驗。我自問不是一個創業專家，事實上我認為世界上能稱得上創業專家的人不多。很多人都只是在某個行業、某個商業模式上成功，但世上有成千上萬種行業和商業模式，如果要我跳出自己的行業創業，我也沒信心會成功。

有些人問甚麼人適合創業？我自己也沒有答案。我也是打了23年工才轉換軌道。我在打工的時候算是造出了一點成績，但最後還是選擇創業。創立的企業也算在市場上能立足，但創業比我成功的人多的是。如果問我適合打工還是創業，我也不太確定，或者兩者都適合，又或者兩者都不太優秀。

創業的時機也很難說得準。年輕時創業，家庭負擔較輕，較有幹勁。中年創業像我一樣，資金、經驗和人脈都比較優厚，也是另一種優勢。經濟好時創業，人們口袋裏有錢，生意潛力較大，但人工高租金貴，要請人也不容易。經濟差的時候剛好相反，生意難做但各樣成本都便宜，也是另一種機遇。

我認為創業的動機比時機更重要。創業者要問自己為何創業？希望達至甚麼目的？為何那麼重要？為何是自己去做，而不是其他人？為何現在做？無論甚麼人，當對這些問題有了確切的答案時，就是創業的時機。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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