突破傳統租賃服務框框　進一步提升租戶體驗 締造理想居停

近兩年疫情下，各大企業推行在家工作，待在家的時間多了，令港人對偌大的居住空間及生活環境，以及屋苑生活配套有更高需求，間接令豪宅租賃市場受捧。重視質素及配套的租客，可考慮向發展商租住物業，例如新鴻基地產旗下豪宅租務品牌Signature Homes提供的一站式租住方案，除了定期翻新單位確保交樓質素外，亦為租戶提供涵蓋生活各方面的貼心租住服務。

發展商品牌租住物業網絡 遍布豪宅尊貴地段

Signature Homes為新鴻基地產旗下豪宅租務品牌，擁有20多年的豪宅租務經驗，物業組合遍布香港核心地段，包括中半山、港島南區、山頂等，主要提供4類優質物業：屋苑、別墅、獨立屋以及服務式住宅。戶型由開放式至5房單位及頂層特色戶，面積由300多呎的單位到超過4,000多呎的別墅均有，主打高資產淨值的家庭客群。

坐享傳統豪宅區的獨特優勢，Signature Homes的物業均擁有醉人景致，鄰近著名本地及國際學校，具私隱度之餘駕車來往市區亦相當方便，當中有中半山的大型屋苑如「曉峰閣 雋巒」和陸續推出全面翻新的「帝景園」單位，坐擁開揚維港景色及太平山山景，提供2至4房單位。屋苑設有大型會所，配套設施齊備，更提供穿梭巴士服務，方便住客來往核心商業區。

▲ Signature Homes旗下物業包括大型屋苑、別墅、獨立屋及服務式住宅。圖為位於舊山頂道的「曉峰閣 雋巒」2房單位。

至於港島南區，就有位於大潭道的大型屋苑「浪琴園」、「淺水灣道127號」、「淺水灣道3號」，以至別墅如「Shouson Peak」、「壽臣山道12號」等，提供3至５房單位，居住環境清幽，極具私隱度，亦擁迷人海景或翠綠山景。物業鄰近國際學校，部分更設大型豪華會所及餐飲服務，滿足租戶對優質生活的追求。

▲ 坐享傳統豪宅區的獨特地利優勢，Signature Homes的物業環抱翠綠山巒美景或俯瞰壯闊海景。圖為「淺水灣道127號」的4房單位。

▲ Signature Homes旗下南區物業居住環境清幽，極具私隱度。圖為「淺水灣道3號」的4房單位。

▲ Signature Homes為追求偌大空間及高私隱度的租戶提供多種選擇。圖為「Shouson Peak」三層高洋房別墅，提供四房連兩個車位。

焦點項目單位進行全面翻新 為租客打造尊尚優居

稱得上豪宅，裝潢當然要有一定級數，而內籠保養正是獲得租戶青睞的重要因素之一。Signature Homes為旗下部分租盤進行全面升級翻新。單位規劃、設計及用料均以用家角度出發，兼具耐用及時尚，包括重新鋪設全屋地板，打造全新廚房及浴室，配以高級的優質廚具及浴室潔具，全面提升收納空間。全新大門配置擁有防窺專利的智能電子門鎖。單位內冷氣系統亦同步升級，省電之餘提升整體舒適度。

▲ 圖為Signature Homes 翻新的「浪琴園」4房單位。設計煥然一新的客廳，重新鋪設全屋淺木色地板，並以落地玻璃窗設計引入自然光，令居住空間更顯寬敞明亮。

▲ 圖為Signature Homes「恆安閣」4房單位內的廚房，經重新翻新後，添置一系列知名品牌家電，並以現代輕奢的設計風格，增加煮食及收納空間。

引入科技推動數碼化管理 特設「租戶服務團隊」重新定義租住體驗

現代人日常生活已離不開手機，豪宅租賃服務亦須與時並進。Signature Homes率先引進雲端科技，升級「客戶關係管理」CRM 系統，由客戶預約參觀、VR虛擬導覽實境單位服務、租務管理以至租戶服務等均採用數碼化管理，務求改革固有租賃服務。

以最近推出的「客服智能系統」為例，租戶隨時隨地可透過專屬二維碼直接連繫專屬的「租戶服務團隊」，安排跟進所有家居維修服務或處理查詢等。租戶於每一項家居維修服務、各項查詢、意見及評分都能透過網上即時顯示於系統，助Signature Homes優化租務上的營運效率及服務質素。

▲ 租戶可隨時透過專屬二維碼直接連繫「租戶服務團隊」，安排一般家居維修服務或進行其他查詢。

從細節入手 貼心服務締造租戶理想生活

在後疫情時代下，居住環境，以及生活品質對於高資產人士來說最為重要．租戶大多希望業主能提供更多增值服務。然而，這一點私人業主比較難做到，而具實力的專業豪宅租務品牌則可做到一站式支援。

由新鴻基Signature Homes直接管理的「租戶服務團隊」，就將貼心服務融入租戶家居日常生活。除了上述雲端系統提升家居維修保養服務外，更從生活細節入手照顧租戶需要。所有單位於入伙前進行全面清潔消毒，於交樓入住當日，團隊會現場會為租戶統籌所有入伙事宜，包括單位細節的最後檢查及解釋各注意事項。

此外，部分屋苑更特設禮賓服務，提供更多元化的家居或個人化服務，進一步協助租戶處理種種生活事宜，例如定期舉辦不同類型的休閒活動，包括花藝課程、兒童繪畫工作坊、高爾夫球班、親子郊遊等供租戶參與，令租戶間能連繫鄰舍共享閒逸，擴闊社交圈子。因應最新生活潮流動向，團隊亦會與不同商戶，如酒店，商場，超市，電訊商等合作，為租戶提供各種專屬禮遇。

Signature Homes提供物業維修保養，以至一站式的生活配套支援，能助住客於租賃期得到貼心照顧及適時協助，這種服務於租務市場十分罕見，更非一般散業主所能提供。

Signature Homes Residential Leasing

Tel: +852 9228 2931

Email: signaturehomes@shkp.com

Website: https://www.signaturehomes.com.hk

（特約）