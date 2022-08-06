中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明

香港五光十色的璀璨夜景堪稱世一，現在摩天大廈上主要是LED燈或顯示屏，雖然奪目但生硬冰冷，總不及以往的霓虹燈色溫暖。由「霓虹交滙」主辦的展覽《香港霓虹-未完的結局》，將昔日的霓虹美麗重現眼前，也叫人反

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