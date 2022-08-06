中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 副刊版 2022/08/06 分享： 分享： 香港五光十色的璀璨夜景堪稱世一，現在摩天大廈上主要是LED燈或顯示屏，雖然奪目但生硬冰冷，總不及以往的霓虹燈色溫暖。由「霓虹交滙」主辦的展覽《香港霓虹-未完的結局》，將昔日的霓虹美麗重現眼前，也叫人反 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 2022/07/30 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 2022/07/25 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 2022/07/23 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 2022/07/16 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 2022/07/09 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 展覽 中環 歷史文化 退休