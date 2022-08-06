  • 26°C
香港時間 : 2022806日 (六) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明

副刊版 2022/08/06

分享：

分享：

香港五光十色的璀璨夜景堪稱世一，現在摩天大廈上主要是LED燈或顯示屏，雖然奪目但生硬冰冷，總不及以往的霓虹燈色溫暖。由「霓虹交滙」主辦的展覽《香港霓虹-未完的結局》，將昔日的霓虹美麗重現眼前，也叫人反

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館
2022/07/30
夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館
新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位
2022/07/25
新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位
《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土
2022/07/23
《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土
富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort
2022/07/16
富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort
中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位
2022/07/09
中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位
展覽 中環 歷史文化 退休

下一篇文章

「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？