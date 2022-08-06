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「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出

副刊版 2022/08/06

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夏日炎炎最好去玩室內活動，Live Nation HK將舉辦築◆動文創樂風集團呈獻「852FES」，為全港首個結合本地音樂、藝術、生活與設計的體驗活動，將於8月12至14日於亞洲國際博覽館舉行。

以香港

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欄名 : 新鮮熱辣

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