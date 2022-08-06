「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 副刊版 2022/08/06 分享： 分享： 夏日炎炎最好去玩室內活動，Live Nation HK將舉辦築◆動文創樂風集團呈獻「852FES」，為全港首個結合本地音樂、藝術、生活與設計的體驗活動，將於8月12至14日於亞洲國際博覽館舉行。 以香港 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 2022/08/05 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 2022/08/03 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 2022/08/01 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 2022/08/01 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 2022/07/30 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 展覽 表演 工作坊 市集 音樂會 滑板 滾軸溜冰 亞洲國際博覽館