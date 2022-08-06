加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交

加息陰霾加上大市氣氛不穩，樓市近期表現疲弱，物業成交量再錄新低，其中二手創低價成交更不絕於耳。

據土地註冊處最新資料顯示，7月錄3,852宗整體住宅物業（包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋）註冊

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