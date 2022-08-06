加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 加息陰霾加上大市氣氛不穩，樓市近期表現疲弱，物業成交量再錄新低，其中二手創低價成交更不絕於耳。 據土地註冊處最新資料顯示，7月錄3,852宗整體住宅物業（包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋）註冊 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 2022/07/30 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 2022/07/23 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 內地生重臨 「搶盤」激活租賃市場 2022/07/16 內地生重臨 「搶盤」激活租賃市場 7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地 2022/07/09 7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地 樓市25年曾大上大落 未來仍挑戰重重 2022/07/02 樓市25年曾大上大落 未來仍挑戰重重 加息 二手市場 新都城1期 麗港城