季內加P機會大增 樓市臨考驗 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 【分析】美國聯儲局今年3月起再度加息，至今已加息達4次，雖然對上一次加息周期，本港銀行「水浸」而未有跟足，令樓價未受太大衝擊，但是次情況明顯不同，料本季內調高最優惠利率（P）機會大增。 回顧美聯儲對上一 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？ 今日 加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？ 港九市區 重現「4字頭」上車盤 今日 港九市區 重現「4字頭」上車盤 【$600萬以下筍盤推介】九龍灣安基苑 木系裝修 今日 【$600萬以下筍盤推介】九龍灣安基苑 木系裝修 【$600萬以下筍盤推介】九龍灣淘大花園 開放式廚房 今日 【$600萬以下筍盤推介】九龍灣淘大花園 開放式廚房 【$600萬以下筍盤推介】筲箕灣海灣華庭 高層開揚 今日 【$600萬以下筍盤推介】筲箕灣海灣華庭 高層開揚 你可能感興趣 加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？ 今日 01:00 加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？ 港九市區 重現「4字頭」上車盤 今日 01:00 港九市區 重現「4字頭」上車盤 【$600萬以下筍盤推介】九龍灣安基苑 木系裝修 今日 01:00 【$600萬以下筍盤推介】九龍灣安基苑 木系裝修 最新專欄文章 更多 加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？ 今日 加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？ 【$500萬以下筍盤推介】葵涌寶星中心 企理2房 今日 【$500萬以下筍盤推介】葵涌寶星中心 企理2房 【$500萬以下筍盤推介】元朗尚悅‧嶺 新裝1房 今日 【$500萬以下筍盤推介】元朗尚悅‧嶺 新裝1房 【$500萬以下筍盤推介】屯門凱德花園 實用眼鏡房 今日 【$500萬以下筍盤推介】屯門凱德花園 實用眼鏡房 新界區筍盤 屯門、元朗及大埔多選擇 今日 新界區筍盤 屯門、元朗及大埔多選擇 銀行 加息 二手市場