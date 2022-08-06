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季內加P機會大增 樓市臨考驗

置業家居 2022/08/06

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【分析】美國聯儲局今年3月起再度加息，至今已加息達4次，雖然對上一次加息周期，本港銀行「水浸」而未有跟足，令樓價未受太大衝擊，但是次情況明顯不同，料本季內調高最優惠利率（P）機會大增。

回顧美聯儲對上一

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欄名 : 封面故事

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