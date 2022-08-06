港九市區 重現「4字頭」上車盤

二手樓價面臨行下壓力，目前港島及九龍區，均不乏$600萬以下的上車盤，據中原地產網站顯示，截至8月3日，港九市區合共有3,476個叫價$600萬或以下（包括未補地價的公、居屋）買賣放盤，私人屋苑放盤則

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