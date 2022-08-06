新界區筍盤 屯門、元朗及大埔多選擇

至於新界區有不少單位叫價介乎約$300萬至$500萬，約有近3,000伙放盤，不少均集中於新界西，涉及約2,178伙，佔總數約73%。

當中屯門及元朗，屬新界西一帶的上車盤集中地之一，祥益地產高級分行經

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