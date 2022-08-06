加息嚇窒業主 二手爆減價潮 執筍盤好時機？

美國聯儲局由今年3月起，經已4度加息，雖然本港銀行尚未跟隨，拆息已率先上揚，在息魔來襲下，令樓價備受衝擊，中原城市領先指數（CCL）最新報177.43點，相較今年初累跌4.7%，當中更有成分屋苑樓價「

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