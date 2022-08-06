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林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標

置業家居 2022/08/06

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由希慎及香港興業合作發展的大埔林海山城，將於短期內公布銷售安排，首批料先招標推出約53伙分層戶。發展商稱，項目將參考九龍區豪宅造價，又認為豪宅市場抗跌力強，對銷情有信心。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總

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欄名 : 新盤速遞

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一手市場 林海山城 銷售安排 豪宅

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