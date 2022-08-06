林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 由希慎及香港興業合作發展的大埔林海山城，將於短期內公布銷售安排，首批料先招標推出約53伙分層戶。發展商稱，項目將參考九龍區豪宅造價，又認為豪宅市場抗跌力強，對銷情有信心。 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 2022/07/23 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 2022/07/23 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 2022/07/23 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 2022/07/02 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 2022/07/02 玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 一手市場 林海山城 銷售安排 豪宅