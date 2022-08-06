  • 26°C
香港時間 : 2022806日 (六) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租

置業家居 2022/08/06

分享：

分享：

由新地發展，比鄰天水圍濕地公園的大型低密度私人住宅項目Wetland Seasons Bay分三期發展，最近陸續開始交樓，現時約有90個放租盤，叫租由$10,800起，平均呎租$34，目前已有約10宗

...

欄名 : 樓市熱話

最新專欄文章 更多

貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】
今日
貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】
Wetland Seasons Bay四正光猛
今日
Wetland Seasons Bay四正光猛
租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗
2022/07/30
租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗
內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成
2022/07/30
內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成
啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起
2022/07/16
啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起
天水圍 Wetland Seasons Bay

上一篇文章

林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標

下一篇文章

Wetland Seasons Bay四正光猛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？