天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 由新地發展，比鄰天水圍濕地公園的大型低密度私人住宅項目Wetland Seasons Bay分三期發展，最近陸續開始交樓，現時約有90個放租盤，叫租由$10,800起，平均呎租$34，目前已有約10宗 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 今日 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 Wetland Seasons Bay四正光猛 今日 Wetland Seasons Bay四正光猛 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 2022/07/30 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 2022/07/30 內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 2022/07/16 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 天水圍 Wetland Seasons Bay